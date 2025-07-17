FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları (Universiade), Almanya'da resmi açılış töreniyle başladı.
Milli takım kafilesi törende coşkuyla geçişini yaparken, ay-yıldızlı bayrağı olimpik milli eskrimci Nisanur Erbil taşıdı.
FISU Dünya Üniversite Oyunları, 150'den fazla ülkeden 8500'e yakın sporcunun katılımıyla Almanya'nın Rhine-Ruhr bölgesinde düzenleniyor.
Oyunlarda Türkiye, atıcılık, atletizm, badminton, cimnastik, eskrim, judo, kürek, masa tenisi, okçuluk, sutopu, tekvando, tenis ve yüzme olmak üzere 13 branşta 144 sporcuyla mücadele edecek.
Universiade 2025, 27 Temmuz'da sona erecek.
Son Dakika › Spor › 2025 Dünya Üniversite Oyunları Almanya'da Başladı - Son Dakika
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