2025 Okçuluk Türkiye Kupası Samsun\'da!

TÜRKİYE Okçuluk Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 2025 Okçuluk Türkiye Kupası 3'üncü ayağı Samsun'da devam ediyor.

30 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapılan organizasyonda 27 ilden 68 kulüp ve toplamda 351 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyon yarın klasik yay bireysel eleme ve final atışları, makaralı yay erkek - kadın sılama ve madalya töreni ile devam edecek.