2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Kartepe'de

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı, 3-4 Mayıs tarihlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kartepe Yolu Bayraktepe mevkisinde Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilecek organizasyonda, dört ayrı kategoride toplam 21 sporcu mücadele edecek.

Yarış, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00-19.00 arasındaki antrenman çıkışlarıyla başlayacak, 4 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da ise ilk yarış çıkışıyla devam edecek. Sporcular 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru üç kez kat edecek.

Şampiyona genel klasmanında; Kategori 1'de Faruk Sayın, Kategori 2'de Demir Sancaklı, Kategori 3'te Engin Apaydın ve Kategori 4'te Burak Başlık lider konumda bulunuyor.