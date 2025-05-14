Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun organize ettiği CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2025 sezonu, Antalya'nın Manavgat ilçesine başlayacak.
Federasyonun faaliyet takvimine göre, 7 etaptan oluşan 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk ayağı, 16-18 Mayıs tarihlerinde "Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri" adıyla gerçekleştirilecek. Alt boylardaki müsabakalarla başlayacak organizasyonda, başpehlivanlık güreşleri 17-18 Mayıs'ta yapılacak.
Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2025 sezonu programı şöyle:
16-18 Mayıs/ Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri
30 Mayıs-1 Haziran/ Şahinbey Belediyesi Yağlı Güreşleri
13-15 Haziran/ Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri
25-27 Temmuz/ Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri
8-10 Ağustos/ Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri
22-24 Ağustos/ Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri
7-9 Eylül/ Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri
Son Dakika › Spor › 2025 Yağlı Güreş Ligi Manavgat'ta Başlıyor - Son Dakika
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