2026-2027 Amatör Transfer Dönemleri Belirlendi

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), 2026-2027 futbol sezonunda uygulanacak amatör transfer ve tescil dönemlerine ilişkin takvimin belli olduğunu duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 futbol sezonuna ilişkin amatör transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Açıklanan takvime göre amatör futbol kulüpleri, sezon boyunca iki ayrı transfer ve tescil döneminde işlemlerini gerçekleştirebilecek. Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından yapılan paylaşımda, 2026-2027 sezonunun 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin 31 Temmuz 2026 tarihinde başlayıp 13 Kasım 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi. Sezonun ikinci transfer dönemi ise 4 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve 26 Mart 2027 tarihinde tamamlanacak. TFF tarafından belirlenen takvimin amatör liglerde mücadele edecek kulüpler için geçerli olacağı belirtilirken, Aydın ASKF de yaptığı duyuruda tüm kulüplere yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Kulüpler, açıklanan tarihler doğrultusunda futbolcu transferi ve tescil işlemlerini gerçekleştirebilecek.