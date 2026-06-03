2026 Akdeniz Oyunları'ndaki Rakipler Belli Oldu

Kadın ve erkek voleybol milli takımlarının 2026 Akdeniz Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilecek.

B Grubu'nda yer alacak kadın voleybol milli takımı grup aşamasında Yunanistan, Cezayir, Kosova ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.

Erkek voleyol milli takımı ise B Grubu'nda Suriye ve Tunus ile karşılaşacak.