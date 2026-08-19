2026 Akdeniz Oyunları Taranto'da

Akdeniz ülkelerini spor çatısı altında buluşturan Akdeniz Oyunları, 1951'de Mısır'ın İskenderiye kentinde başlayan yolculuğunda 20. organizasyonunu İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 20. Akdeniz Oyunları, 21 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek. Akdeniz havzasındaki 26 ülkenin yer alacağı organizasyonda yaklaşık 5 bin sporcunun 32 spor dalında mücadele etmesi bekleniyor.

İlk organizasyon 1951'de İskenderiye'de yapıldı

Akdeniz Oyunları, ilk kez 1951'de Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlendi.

Organizasyon sırasıyla 1955'te İspanya'nın Barselona, 1959'da Lübnan'ın Beyrut, 1963'te İtalya'nın Napoli, 1967'de Tunus'un Tunus, 1971'de Türkiye'nin İzmir, 1975'te Cezayir'in Cezayir, 1979'da Yugoslavya'nın Split, 1983'te Fas'ın Kazablanka, 1987'de Suriye'nin Lazkiye, 1991'de Yunanistan'ın Atina, 1993'te Fransa'nın Languedoc-Roussillon bölgesi, 1997'de İtalya'nın Bari, 2001'de Tunus'un Tunus, 2005'te İspanya'nın Almeria, 2009'da İtalya'nın Pescara, 2013'te Türkiye'nin Mersin ve 2018'de İspanya'nın Tarragona kentlerinde gerçekleştirildi.

2022'de Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın ardından organizasyonun 20'ncisi 2026'da İtalya'nın Taranto kentinde yapılacak.

Akdeniz Oyunları fikri, 1948 Londra Olimpiyatları sırasında Mısır Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Muhammed Taher Paşa tarafından gündeme getirildi.

Akdeniz ülkelerindeki sporcuları bir araya getirmeyi amaçlayan organizasyonun ilki, 1951'de Mısır'ın İskenderiye kentinde gerçekleştirildi. İlk oyunlara 10 ülkeden 734 sporcu katıldı.

Akdeniz Oyunları'nın kurumsal yapısını güçlendirmek amacıyla 1961'de Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (ICMG) kuruldu. Komitenin kuruluş tarihi 16 Haziran 1961 olarak kayıtlara geçti.

Kadın sporcular ilk kez 1967'de mücadele etti

Akdeniz Oyunları tarihinde önemli dönüm noktalarından biri, kadın sporcuların organizasyona dahil edilmesi oldu.

Kadın sporcular ilk kez 1967'de Tunus'ta düzenlenen oyunlarda yarıştı. Tunus'taki organizasyonda 38 kadın sporcu mücadele etti.

İzmir, oyunlara ev sahipliği yapan ilk Türk kenti oldu

Akdeniz Oyunları'nın 6. organizasyonu, 1971'de İzmir'de düzenlendi.

İlk kez Türkiye'de düzenlenen oyunlarda 14 ülkeden 1362 sporcu mücadele etti. Organizasyon, Türkiye'nin Akdeniz Oyunları tarihinde üstlendiği ilk ev sahipliği olarak kayıtlara geçti.

Mersin, Türkiye'nin ikinci ev sahipliğini yaptı

Türkiye, İzmir'in ardından 42 yıl sonra ikinci kez Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yaptı.

Mersin'de 2013'te gerçekleştirilen 17. Akdeniz Oyunları'nda 24 ülkeden 3 binden fazla sporcu mücadele etti.

1993'te iki yıllık aranın ardından düzenlendi

Akdeniz Oyunları'nın normal takvimi dört yıllık periyotlar şeklinde uygulanırken 1993'te Fransa'nın Languedoc-Roussillon bölgesinde düzenlenen organizasyon, 1991 Atina Oyunları'nın yalnızca iki yıl sonrasında gerçekleştirildi.

Takvim değişikliğinin nedeni, olimpiyat öncesi dönemde uluslararası spor takviminin yoğunluğu ve Akdeniz Oyunları'nın olimpiyatlardan sonraki yılda yapılmasının tercih edilmesi oldu.

Cezayir 2022'de oyunlara ev sahipliği yaptı

Akdeniz Oyunları, Cezayir'in Oran kentinde düzenlendi.

2021'de yapılması planlanan organizasyon, Kovid-19 salgını nedeniyle 2022'ye ertelendi. Oran 2022, böylece salgın nedeniyle takvimi değiştirilen Akdeniz Oyunları oldu.

İtalya, 20. buluşmaya hazırlanıyor

Akdeniz Oyunları'nın 20. organizasyonu, 21 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilecek.

Taranto 2026'da yaklaşık 5 bin sporcunun 32 spor dalında mücadele etmesi planlanıyor. Organizasyona Avrupa, Afrika ve Asya'dan 26 ülkenin katılması bekleniyor.

Güncel programda atletizm, yüzme, cimnastik, voleybol, güreş, halter, judo, eskrim, futbol, tenis, okçuluk ve bisiklet gibi geleneksel branşların yanı sıra 3x3 basketbol, padel, kaykay, tekerlekli sporlar ve paletli yüzme gibi branşlar bulunuyor.

Padel sporcuları ilk kez madalya mücadelesi verecek

Taranto 2026'nın en dikkat çekici yeniliklerinden biri, padelin Akdeniz Oyunları programına dahil edilmesi olacak.

Padel, organizasyon tarihinde ilk kez resmi bir spor dalı olarak yer alacak. Padel sporcuları erkekler, kadınlar ve karma çiftler kategorilerinde madalya mücadelesi verecek.

3x3 basketbol olimpiyat yolunda puan kazandıracak

Taranto 2026'nın bir başka dikkat çekici özelliği, 3x3 basketbol müsabakalarının uluslararası sıralama açısından önem taşıması olacak.

Taranto'daki 3x3 basketbol turnuvası, Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) tanıdığı ve Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kota yolunda kullanılan resmi sıralamaya puan veren organizasyon niteliği taşıyacak.

Taranto 2026 programında beyzbol5, frizbi ve kick boks gösteri sporu olarak yer aldı.

Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi, söz konusu üç branşı gösteri sporları olarak onayladı.

-21 Ağustos'ta açılış yapılacak

Taranto 2026'nın açılış töreni, 21 Ağustos'ta Taranto'daki Iacovone Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Müsabakalar 22 Ağustos'ta başlayacak ve 3 Eylül'deki kapanış töreniyle sona erecek.

Böylece İtalya, 1963'te Napoli, 1997'de Bari ve 2009'da Pescara'nın ardından dördüncü kez Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapmış olacak.

75 yıl önce İskenderiye'de başlayan Akdeniz Oyunları serüveni, Taranto 2026 ile 20. kez sporcuları ve Akdeniz ülkelerini aynı organizasyonda buluşturacak.