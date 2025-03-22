2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Başladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk haftası 6 maçla başladı.

Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında Polonya, G Grubu ilk maçında konuk ettiği Litvanya'yı 81. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Przemyslaw Frankowski, Fenerbahçe'in orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski ve RAMS Başakşehir'in forvet oyuncusu Krzysztof Piatek de Polonya Milli Futbol Takımı kadrosunda yer aldı. Frankowski ve Szymanski, ilk 11'de sahaya çıkarken Piatek ise 68. dakikada oyuna girdi.

Elemelerde ilk haftasında bu gece alınan sonuçlar şöyle:

G Grubu

Malta- Finlandiya: 0-1

Polonya-Litvanya: 1-0

H Grubu

Kıbrıs Rum Kesimi- San Marino: 2-0

Romanya-Bosna Hersek: 0-1

K Grubu

Andorra- Letonya: 0-1

İngiltere-Arnavutluk: 2-0

-Millilerin ilk maçı eylül ayında

A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda- İspanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk hafta maçına 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında çıkacak.