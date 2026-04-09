2026 Dünya Kupası Hakemleri Açıklandı

09.04.2026 19:44
FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda görev alacak 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 VAR hakemini duyurdu.

FIFA, 11 Haziran-19 Temmuz'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda görev alacak hakemleri açıkladı.

FIFA'nın açıklamasına göre organizasyonda 6 konfederasyon ve 50 ülkeden 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 video yardımcı hakem görev yapacak.

Türk hakemin yer almayacağı Dünya Kupası'nda düdük çalacak 52 orta hakem ve ülkeleri şöyle:

Abdulrahman Al Jassim (Katar), Khalid Al Turais (Suudi Arabistan), Yusuke Araki (Japonya), Omar Abdulkadir Artan (Somali), Pierre Atcho (Gabon), Ivan Barton (El Salvador), Dahane Beida (Moritanya), Juan Gabriel Benitez (Paraguay), Juan Calderon (Kosta Rika), Raphael Claus (Brezilya), Ismail Elfath (ABD), Espen Eskas (Norveç), Alireza Faghani (Avustralya), Yael Falcon Perez (Arjantin), Drew Fischer (Kanada), Cristian Garay (Şili), Katia Garcia (Meksika), Mustapha Ghorbal (Cezayir), Alejandro Hernandez (İspanya), Dario Herrera (Arjantin), Jalal Jayed (Fas), Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Yeni Zelanda), Istvan Kovacs (Romanya), François Letexier (Fransa), Ma Ning (Çin), Adham Makhadmeh (Ürdün), Danny Makkelie (Hollanda), Szymon Marciniak (Polonya), Maurizio Mariani (İtalya), Hector Said Martinez (Honduras), Amin Mohamed (Mısır), Oshane Nation (Jamaika), Glenn Nyberg (İsveç), Michael Oliver (İngiltere), Omar Al Ali (Birleşik Arap Emirlikleri), Kevin Ortega (Peru), Tori Penso (ABD), Joao Pinheiro (Portekiz), Ramon Abatti (Brezilya), Cesar Ramos (Meksika), Andres Rojas (Kolombiya), Sandro Schaerer (İsviçre), Ilgiz Tantashev (Özbekistan), Anthony Taylor (İngiltere), Gustavo Tejera (Uruguay), Facundo Tello (Arjantin), Abongile Tom (Güney Afrika), Clement Turpin (Fransa), Jesus Valenzuela (Venezuela), Slavko Vincic (Slovenya), Wilton Sampaio (Brezilya), Felix Zwayer (Almanya)

Kaynak: AA

