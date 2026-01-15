2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep - Son Dakika
2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep

2026 Dünya Kupası\'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
15.01.2026 15:37
2026 Dünya Kupası için 33 günde 500 milyondan fazla bilet talebi yapıldı. FIFA, sonuçların 5 Şubat'tan itibaren e-posta ile bildirileceğini duyururken, en çok ilgi gören maçın 27 Haziran'daki Kolombiya–Portekiz karşılaşması olduğu açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'na ilgi rekor seviyeye ulaştı. FIFA'nın paylaştığı bilgilere göre ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği turnuva için son 33 günde 500 milyondan fazla bilet talebi yapıldı.

EN FAZLA TALEP EV SAHİPLERİ VE AVRUPA'DAN

Bilet başvurularında ev sahibi ülkeler ABD, Meksika ve Kanada'nın yanı sıra Almanya, İngiltere, Brezilya, İspanya, Portekiz, Arjantin ve Kolombiya'nın öne çıktığı belirtildi.

BAŞVURU SONUÇLARI 5 ŞUBAT'TAN İTİBAREN BİLDİRİLECEK

FIFA, başvuru yapan taraftarların sonuçlarla ilgili en erken 5 Şubat'ta e-posta yoluyla bilgilendirileceğini duyurdu.

EN ÇOK İSTENEN MAÇ: KOLOMBİYA–PORTEKİZ

Bu satış aşamasında en çok talep gören maçın 27 Haziran'da Miami'de oynanacak Kolombiya–Portekiz karşılaşması olduğu açıklandı. Popüler maçlar arasında Guadalajara'daki Meksika–Güney Kore maçı, New York/New Jersey'deki final, Mexico City'de oynanacak açılış maçı ile Toronto'daki son 32 mücadelesi de yer aldı.

INFANTINO: "BU SADECE İSTEK DEĞİL, KÜRESEL BİR MESAJ"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yarım milyarı aşan talebin büyüklüğüne dikkat çekerek bunun "sadece bir istek değil, küresel bir mesaj" olduğunu ifade etti.

DÜNYA KUPASI 11 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

48 takımla ilk kez oynanacak 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran–19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
