2026 Dünya Kupası'nda 3 Türk Genç Yıldız - Son Dakika
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2026 Dünya Kupası'nda 3 Türk Genç Yıldız

05.06.2026 11:14
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Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak genç yetenekler.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'den Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun da dahil 21 yaş altı genç yıldız adayları boy gösterecek.

Brezilyalı Pele, 17 yaşındayken ve Fransız Kylian Mbappe ise 19 yaşındayken Dünya Kupası finali tarihinde gol atan genç oyuncular arasında yer alırken Arjantinli Lionel Messi (18 yaşında) de genç yaşında dünya sahnesine çıktı.

ABD, Kanada ve Meksika'da 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ??arasında gerçekleşecek Dünya Kupası'nda adaylar, tarihe isimlerini "yıldız" yazdırabilmek için formalarını terletecek.

Türkiye'den 3 genç yıldız

A Milli Futbol Takımı'nda da 3 genç yıldız Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Real Madrid'de oynayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Güler, Juventus'ta oynayan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kenan Yıldız, Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Uzun, A Milli Futbol Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alacak.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'den 4 oyuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Fransız ekibi PSG'nin de kadrosundaki genç oyuncular dikkati çekiyor.

PSG'den 18 yaşındaki Senegalli sağ kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye, 20 yaşındaki Fransız orta saha Warren Zaire-Emery, 21 yaşındaki Fransız sağ kanat Desire Doue, 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Joao Neves de 2026 Dünya Kupası'nda forma giyecek genç yıldız oyuncular arasında yer alıyor.

İspanya'dan da 2 genç yıldız

Dünya Kupası favorilerinden İspanya'dan da 2 genç yıldız futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Barcelona'dan 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lamine Yamal ve Barcelona'dan 19 yaşındaki stoper Pau Cubarsi, İspanya milli takımı kadrosunda yer alıyor.

Real Madrid ve Barcelona'dan 3 genç oyuncu

Dünya Kupası'nda forma giyecek öne çıkan genç oyuncular arasında İspanya LaLiga'da Barcelona ve Real Madrid forması giyen 4 oyuncu dikkati çekiyor.

Listede, Real Madrid'den Arda Güler ile Barcelona'dan Lamine Yamal ve Pau Cubarsi bulunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek genç yıldızlar şöyle:

FutbolcuÜlkeKulübüPozisyonuYaşı
Lamine YamalİspanyaBarcelonaSağ kanat18
Ibrahim MbayeSenegalPSGSağ kanat18
Lennart KarlAlmanyaBayern MünihOrta saha18
Pau CubarsiİspanyaBarcelonaStoper19
EndrickBrezilyaOlimpik LyonForvet19
Yan DiomandeFildişi SahiliLeipzigSol kanat19
Can UzunTürkiyeEintracht FrankfurtOrta saha20
Warren Zaire-EmeryFransaPSGOrta saha20
Ibrahim MazaCezayirBayer LeverkusenOrta saha20
Kenan YıldızTürkiyeJuventusSol kanat21
Desire DoueFransaPSGSağ kanat21
Arda GülerTürkiyeReal MadridOrta saha21
Nico PazArjantinComoOrta saha21
Joao NevesPortekizPSGOrta saha21
Kobbie MainooİngiltereManchester UnitedOrta saha21

Kaynak: AA

Kenan Yıldız, Arda Güler, Can Uzun, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Dünya Kupası'nda 3 Türk Genç Yıldız - Son Dakika

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