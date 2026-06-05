2026 Dünya Kupası'nda Yıldızlar Kadroya Alınmadı - Son Dakika
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2026 Dünya Kupası'nda Yıldızlar Kadroya Alınmadı

05.06.2026 11:19
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48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'nda birçok yıldız futbolcu teknik direktörlerce kadro dışı bırakıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 48 takımdaki bir çok önemli futbolcu, teknik direktörlerinin kararıyla ülkelerinin formasını giyemeyecek.

ABD, Kanada ve Meksika'da 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ??arasında gerçekleşecek Dünya Kupası'nda teknik adam kararıyla turnuvada forma giyemeyecek birçok yıldız oyuncu arasında Trendyol Süper Lig'de mücadele eden futbolcular da bulunuyor.

Galatasaray'dan Sara ve Torreira

Galatasaray'dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ve Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira da ülkelerinin teknik direktör tercihiyle turnuvada boy gösteremeyecek.

Geçen mart ayında Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan karşılaşmada Fransa'ya 2-1 mağlup olmuş ve Sara, ilk kez Brezilya milli takımının formasını giymişti.

Torreira ise daha önce 30 kez Uruguay milli takımının formasını giymişti.

Fenerbahçe'den Asensio ve Guendouzi

Fenerbahçe'de oynayan İspanyol futbolcu Marco Asensio ve Fransız orta saha Matteo Guendouzi ile Beşiktaş'ın Çekyalı oyuncusu Vaclav Cerny ve Portrekizli futbolcusu Jota Silva da ülkelerinin kadrosunda yer almadı.

Asensio, İspanya milli takımında 38 maçta yer alırken Guendouzi, Fransa milli takımında daha önce 14 kez forma giydi.

Beşiktaş'tan Cerny ve Silva

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, Çekya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almadı. Cerny, Çekya formasını şimdiye kadar 30 kez terletti.

Ülkesinin 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Portekizli futbolcu Jota Silva ise milli formayı daha önce 2 kez giydi.

Öte yandan, Galatasaray'dan Mauro Icardi ile Fenerbahçe'den Fred ve Talisca uzun süredir milli takıma çağrılmadı.

Teknik direktörlerin tercihiyle kadroya alınmayan yıldız futbolcular şöyle:

Brezilya: Joao Pedro, Richarlison, Antony, Savinho, Andrey Santos, Thiago Silva, Gabriel Jesus, Igor Jesus, Murillo, Gabriel Sara, Rodrygo (sakat), Eder Militao (sakat), Estevao (sakat)

Arjantin: Franco Mastantuono, Alejandro Garnacho, Paulo Dybala, Matias Soule, Juan Foyth (sakat), Valentin Carboni (sakat)

İspanya: Nico Gonzalez, Dean Huijsen, Marco Asensio, Alvaro Morata, Alvaro Carreras, Alejandro Balde, Fermin Lopez (sakat), Samu Aghehowa (sakat)

İngiltere: Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Jack Grealish, Luke Shaw, Mason Mount

Fransa: Matteo Guendouzi, Christopher Nkunku, Eduardo Camavinga, Kingsley Coman, Senny Mayulu, Khephren Thuram, Leny Yoro, Wesley Fofana, Lucas Chevalier, Hugo Ekitike (sakat)

Almanya: Karim Adeyemi, Yann Bisseck, Kevin Schade, Robert Andrich, Marc-Andre ter Stegen, Niclas Füllkrug, Serge Gnabry (sakat)

Portekiz: Mateus Fernandes. Joao Palhinha, Antonio Silva, Pedro Goncalves, Ricardo Horta, Rafa Silva, Jota Silva

Hollanda: Jeremie Frimpong, Joshua Zirkzee, Xavi Simons (sakat), Matthijs de Ligt (sakat), Jerdy Schouten (sakat)

Belçika: Lois Openda, Arthur Vermeeren, Malick Fofana

Uruguay: Lucas Torreira, Luis Suarez

Fas: Youssef En-Nesyri, Hakim Ziyech

Japonya: Kaoru Mitoma (sakat), Takumi Minamino (sakat)

Gana: Mohammed Kudus (sakat)

Çekya: Vaclav Cerny

Kolombiya: Jhon Duran

Kaynak: AA

Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Dünya Kupası'nda Yıldızlar Kadroya Alınmadı - Son Dakika

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