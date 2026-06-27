2026 Dünya Kupası Son 32 Turu Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu Başlıyor

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu Başlıyor
27.06.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Kupası'nın son 32 turu, Güney Afrika-Kanada maçıyla yarın başlıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda heyecan yarın oynanacak Güney Afrika- Kanada maçıyla başlayacak.

2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması yarın sabah oynanacak maçlarla tamamlanacak. Son 32 turu ise yarın TSİ 22.00'de oynanacak Güney Afrika - Kanada maçı ile başlayacak. 12 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar ile 'en iyi 3.ler' kontenjanında yer alacak 8 takımın adını son 32 turuna yazdıracağı turnuvada kesinleşen eşleşmelerde program şöyle:

Yarın

22.00 Güney Afrika - Kanada

29 Haziran Pazartesi

20.00 Brezilya - Japonya

23.30 Almanya - Paraguay

30 Haziran Salı

04.00 Hollanda - Fas

20.00 Fildişi Sahili - Norveç

1 Temmuz Çarşamba

00.00 Fransa - İsveç

2 Temmuz Perşembe

03.00 ABD - Bosna Hersek

3 Temmuz Cuma

21.00 Avustralya - Mısır

4 Temmuz Cumartesi

01.00 Arjantin - Yeşil Burun Adaları - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güney Afrika, Etkinlikler, Kanada, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski CHP’li vekil ile kardeşi arasında “anne bakımı“ krizi Jandarmalık oldular Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında "anne bakımı" krizi! Jandarmalık oldular
Küçük Asiye’yi yaralayan pitbull silah sayıldı Küçük Asiye'yi yaralayan pitbull silah sayıldı
Kaçırılan Erhan Karaal’ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı Kaçırılan Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı
Antalya kavruluyor Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı Antalya kavruluyor! Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu 3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Enkazın altından mucize çıktı Beton yığınları arasında doğum yaptı Enkazın altından mucize çıktı! Beton yığınları arasında doğum yaptı
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

14:47
Dünya Kupası teknolojisi Süper Lig’e geliyor Kulüpler ortak karar aldı
Dünya Kupası teknolojisi Süper Lig'e geliyor! Kulüpler ortak karar aldı
14:33
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır’ın son anına kadar yanındaydı
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı
14:12
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP’den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
13:56
Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil
Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil
13:28
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “Terörsüz Türkiye“ sürecine destek
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek
12:26
Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatrocu tutuklandı
Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatrocu tutuklandı
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:07
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek Meteoroloji uzmanı uyardı
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 14:58:13. #7.13#
SON DAKİKA: 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.