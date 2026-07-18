2026 FIFA Dünya Kupası Finali Bugün!

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak.
ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak final mücadelesinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.
New York New Jersey Stadı'ndaki final mücadelesini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. 46 yaşındaki Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh olacak.
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