NEW 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı C, D, E ve F Grubu'nda oynanacak 5 maçla sürecek.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, D Grubu ikinci maçlarında Türkiye ile Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı'nda TSİ 06.00'da karşı karşıya gelecek.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
C Grubu:
01.00 İskoçya - Fas (Boston Stadı)
03.30 Brezilya - Haiti (Philadelphia Stadı)
D Grubu:
06.00 Türkiye - Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı)
F Grubu:
20.00 Hollanda - İsveç (Houston Stadı)
E Grubu:
23.00 Almanya - Fildişi Sahili (Toronto Stadı)
Son Dakika › Spor › 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Programı - Son Dakika
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