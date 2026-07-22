2026 Su Sporları Sezonu Tomarza'da Açıldı - Son Dakika
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2026 Su Sporları Sezonu Tomarza'da Açıldı

2026 Su Sporları Sezonu Tomarza\'da Açıldı
22.07.2026 19:05
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2026 Su Sporları Sezonu, Vali ve Başkan'ın katılımıyla açıldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde "2026 Su Sporları Sezonu" düzenlenen törenle açıldı.

Böke Kano Parkuru'nda gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Gökmen Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin turizmde altın bir devir yaşadığını söyledi.

Su sporlarında önemli bir yer olan Böke Kano Parkuru'nda emeği geçenlere teşekkür eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Biz sadece kış sporlarında lider bir şehir değiliz. Amiral gemimiz kış sporları ancak bunun yanında, doğa ve su sporlarında bambaşka bir seviyeye geldik. Biz her yerde bu şehir için ilçelerimiz için uyum içerisinde olacağız. Birlikte hareket edeceğiz, şehrimizi güçlendirmek için her şeyi yapacağız. Biz bu sene Dünya Spor Başkenti olduk, Türk Dünyası Kültür Başkenti olduk. Huzurlarınızda Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kayseri'de 8 noktada su sporları yapılıyor. Tesislerin ve 2026 Su Sporları Sezon açılışının hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'ye kazandırılan su sporlarının oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Böke Kano Alanı ve Sosyal Tesisleri'nin de hizmet vermeye başladığını belirten Büyükkılıç, "Kayseri'mizi hem 2029 Dünya Spor Başkenti hem 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti mantığı içerisinde daha iyi noktalara taşımak, bu çalışmaları zenginleştirmek adına da el ele, gönül gönüle çalışmamızı yaptığımızı, yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Amacımız, şehrimizi hak ettiği yere taşımak, daha iyi noktalara getirmek. Böke Kano Parkuru'nun hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise Tomarza Böke Kano Parkurunun kompleks su sporları alanı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yaparak sezon açılışını gerçekleştiren protokol, daha sonra alanı gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2026 Su Sporları Sezonu Tomarza'da Açıldı - Son Dakika

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