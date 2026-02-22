Türkiye U15 Okçuluk Ligi finalleri Samsun\'da tamamlandı

Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Türkiye U15 Okçuluk Ligi finallerinin ödül töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu ile Okçular Vakfı iş birliğinde, Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, 7 bölgeden 227 sporcunun katılımıyla Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlendi. İki gün boyunca süren müsabakalarda genç sporcular kıyasıya mücadele etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Tavlı, organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve yöneticilere teşekkür etti. Törende dereceye giren sporculara madalya ve kupalar protokol tarafından takdim edildi.

Ödül törenine Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Vekili Muhammet Mustafa Bakırcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Alper Aytaçoğlu ve M. Fatih Kalender, Federasyon Genel Sekreteri Neim Ramazanoğlu, Okçuluk Milli Takımlar Başantrenörü Yusuf Göktuğ Ergin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci katıldı. - SAMSUN