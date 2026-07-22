2026 VNL Finalleri Makao'da - Son Dakika
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2026 VNL Finalleri Makao'da

2026 VNL Finalleri Makao\'da
22.07.2026 12:13
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22-26 Temmuz'da VNL Finalleri'nde Kanada ile karşılaşacak.

2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri, 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Makao kentinde düzenlenecek.

Üst üste sekizinci kez VNL Finalleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Games Dome'da Kanada ile karşı karşıya gelecek. Kanada'yı elemesi halinde milli takım, yarı finalde Çin-ABD eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2018 yılından bu yana düzenlenen tüm VNL Finalleri'nde yer alırken aldığı dereceler şu şekilde:

2018 - İkincilik

2019 - Dördüncülük

2020 - Pandemi sebebiyle yapılmadı

2021 - Üçüncülük

2022 - Dördüncülük

2023 - Şampiyon

2024 - Altıncılık

2025- Altıncılık

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 VNL Finalleri Makao'da - Son Dakika

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