2027 Avrupa Oyunları'nda Hedef 3 Altın Madalya - Son Dakika
2027 Avrupa Oyunları'nda Hedef 3 Altın Madalya

2027 Avrupa Oyunları\'nda Hedef 3 Altın Madalya
12.04.2026 11:15
Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 2027 Avrupa Oyunları için en az 3 altın madalya hedefliyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları'nda hedeflerinin en az 3 altın madalya kazanmak olduğunu bildirdi.

Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Başkanı ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcısı görevlerini de sürdüren Yıldız, AA muhabirine, muaythaide son yıllarda önemli başarılar elde edildiğini söyledi.

Sporcuların geçen yıl uluslararası organizasyonlarda 85 madalya kazandığını dile getiren Yıldız, başarı ivmelerini hız kesmeden sürdüreceklerini belirtti.

Yıldız, Türkiye'nin muaythaide iyi yerde olduğunu vurgulayarak, "Branşımızda çok yol katettik. Son 4 yılda dünyada ve Avrupa'da zirvedeyiz ya şampiyonuz ya ikinciyiz ya da en kötü üçüncüyüz. Sürekli kürsüdeyiz." dedi.

300 bin lisanslı sporcuya ulaşıldı

Federasyonun kurulmasından bu yana 300 bin lisanslı sporcuya ulaştıkları bilgisini veren Yıldız, her yıl düzenledikleri organizasyonlara aktif olarak 35 bin sporcunun katıldığını ifade etti.

İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları'nda önemli başarılar elde etmek isteklerine dikkati çeken Yıldız, şöyle konuştu:

"Avrupa Oyunları'nda 26 branşta sporcular mücadele edecek. 2027 Avrupa Oyunları'nda hedefimiz en az 3 altın madalya almak. 3 altın madalya aldığımızda biz kendi ülkemizi bu branşta çok iyi seviyelere getirmiş oluyoruz. Avrupa Oyunları dünyanın ilgisini çeken oyunlar ve bunu önemsiyoruz."

"Gelecek yıl minik yıldızlarda da bölge şampiyonaları düzenleyeceğiz"

Spor Toto Süper Lig organizasyonlarında da güzel çalışmalar yaptıklarını kaydeden Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu bir proje ve bunu daha da geliştireceğiz. Bölge şampiyonalarını geçen yıl başlattık, bu senede sürüyor. Gelecek yıl minik yıldızlarda da bölge şampiyonaları düzenleyeceğiz. Bu proje, çocuklar kategorisinde altyapıya büyük katkı sunacak, lisanslı sporcu sayımıza da etki edecek. Altyapıyı güçlendirdiğimizde Avrupa ve dünya şampiyonasındaki zirveyi koruyacağız."

Yıldız, muaythainin insan fiziğine ve öz güvenine katkı sunduğunu belirterek, ailelere çocuklarını bu spora yönlendirmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2027 Avrupa Oyunları'nda Hedef 3 Altın Madalya - Son Dakika

SON DAKİKA: 2027 Avrupa Oyunları'nda Hedef 3 Altın Madalya - Son Dakika
