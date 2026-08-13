2027 İspanya Kral Kupası İstanbul'da - Son Dakika
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2027 İspanya Kral Kupası İstanbul'da

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İspanya Kral Kupası 2027'de 2-7 Şubat'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek.

İSPANYA Futbol Federasyonu, 2027 İspanya Kral Kupası'na 2-7 Şubat tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın mücadele edeceği 2027 İspanya Kral Kupası, 2-7 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Farklı ülkelerden gelen ev sahipliği tekliflerinin incelendiği ve organizasyonun İstanbul'da düzenlenmesine karar verildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Uluslararası futbol takviminde sağlam bir yer edinmiş, dünya çapında 150'den fazla ülkede yayınlanan ve 2016'daki şampiyonluğunda Barcelona'nın zafer kazandığı bu turnuvanın 2027 edisyonu İstanbul'da gerçekleşecek" ifadeleri kullanıldı.

İspanya Kral Kupası'nın düzenleneceği Atatürk Olimpiyat Stadyumu, daha önce 2005 ve 2023 yıllarında Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.

İspanya Kral Kupası'nı son olarak Atletico Madrid'i penaltı atışlarıyla mağlup eden Real Sociedad müzesine götürmüştü. Organizasyonun yarı finalinde Real Sociedad - Real Madrid ve Barcelona - Atletico Madrid maçları oynanacak.

Kaynak: DHA

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2027 İspanya Kral Kupası İstanbul'da - Son Dakika

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