2028 Dünya Kupası elemesinde Moldova-Fransa maçını Türk hakem üçlüsü yönetecek

UEFA, FIFA kokartlı Uğur Çakmak, Hakan Tezcan ve Ayberg Öz'ü 2028 FIFA Futsal Dünya Kupası Grup Eleme turunda oynanacak Moldova- Fransa maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "FIFA kokartlı futsal hakemlerimiz Uğur Çakmak, Hakan Tezcan ve Ayberg Öz, 2028 FIFA Futsal Dünya Kupası Grup Eleme turunda oynanacak Moldova-Fransa karşılaşmasında görev yapacak." denildi.

Moldova'nın Ciorescu kentindeki FMF Futsal Arena'da yarın TSİ 19.30'da başlayacak müsabakada Uğur Çakmak birinci, Hakan Tezcan ikinci, Ayberg Öz ise üçüncü hakem olarak görev yapacak.

Karşılaşmanın zaman hakemliğini ise Moldova Futbol Federasyonundan Igor Soltanici üstlenecek.