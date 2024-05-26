21. Arena AquaChallenge Açık Su Yüzme Şampiyonası Tamamlandı

Spor

21. Areana AquaChallenge Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın son gününde; Martı Hotels 5K Açık Su Yüzme Şampiyonası, Setur Marinas Açık Su Yüzme Şampiyonası 1K, Aroma AquaKids, Quick Finans Kadınlar 4x400m Bayrak ve Quick Sigorta Erkekler 4x400m Bayrak yarışları ile tamamlandı.

Marmaris'in turkuaz sularında yüzlerce sporcunun kulaç attığı 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası üç gün sürdü. Uluslararası Arena AquaChallenge Şampiyonası'nın ilk günü, Açık Su Yüzme Şampiyonası 10 K'nın startı Bozburun Yat Kulübü'nden verilirken, 1K, 2K, 3K, 5K, 10K, Gece Yüzmesi, Bayrak Yarışları ve AquaKids gibi farklı parkurlarda 4 bine yakın kulacın atıldığı 10 farklı şampiyona düzenlendi. AquaChallenge Açık Su Yüzme yarışlarında 18 ülke'den yaklaşık 2 bin 758 sporcu katıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Yıllardır devam eden bir organizasyonun ilk meclis üyesi olduğum dönemde başladığını görmek gerçekten gurur verici. Bugün belediye başkanı olarak devam ettiğini görmek ise ayrı bir mutluluk kaynağı. Organizasyonun bu noktaya gelmesinde emeği geçenleri takdir etmek gerekir. Bölgemiz, spor ve yüzme adına yapılan bu katkılardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Gelecek organizasyonların daha da güçlenmesi için elimizden geleni yapacağız. Başarılarınızın devamını diler, tebrik eder ve teşekkür ederiz" dedi.

AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, "21. Uluslararası Arena Yüzme Şampiyonası'nı büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Marmaris bizim için çok değerli, çünkü bu şampiyona ilk kez Marmaris'te düzenlendi. Bu yıl onuncu yılını tamamladı. İlk planlamasını 2014 yılında birlikte yapmıştık ve bugün yine birlikteyiz. Bu, bizim için önemli bir kilometre taşı. Büyük organizasyonlarda nitelik ve sürdürülebilirlik önceliklidir ve bu şampiyonanın da bu misyonu var. Gerçekten rekor katılımlı bir şampiyona oldu, dört bine yakın sporcumuz üç gün boyunca Marmaris'in turkuaz sularında Bozburun'dan seçmelere kadar yarıştı. Dileriz bu çizgiyi daima sürdürür ve Marmaris için artı değer oluşturur. Emeği geçen çok kişi ve kurum var, hepsini tek tek saymak zor ama başkanımızdan başlayarak tüm emeği geçen kişilere, değerli Kaymakamımıza ve resmi özel tüm kurumlara teşekkürlerimizi sunmak isterim" diye konuştu.

Eski Milli Yüzücü Almina Simla Ertan, "AquaChallenge'da birçok kez bulundum ve yarıştım. Şimdi 1 kilometreden çıktım ve bu seferki çok daha rahattı, güzel geçti benim için. Daha önce dün 2 kilometre yüzmüştüm. İnanılmaz dalgalıydı ama bir o kadar heyecanlı, böyle stresli, hepsi bir arada gerçekten çok farklı bir deneyim oluyor. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın farklı kategorilerinde yarışan sporcu Ece Kutlu, "Bu yıl ikinci kez AquaChallenge'da yer alıyorum. Birkaç parkurda yüzme şansım oldu ve inanılmaz bir deneyimdi. Antrenman yapmanın, denizde yüzmenin zorluklarını bir kez daha görmüş oldum ve bu müsabaka, bu ortam, bu katılımcıların coşkusu bir sonraki etaplar için de bana ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA