21 Ekim'de Lille-Galatasaray maçını Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek

21 Ekim'de Lille-Galatasaray maçını Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Lille ile karşılaşacak Galatasaray'ın maçını Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ile Matej Zunic yapacak, VAR'da Matej Jug görev alacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada Sloven hakem Rade Obrenovic görev yapacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak. Bu müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ile Matej Zunic yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Martin Matosa olacak.
Mücadelede VAR'da Matej Jug, AVAR'da da Hollandalı Dennis Higler yer alacak.
Kaynak: İHA
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