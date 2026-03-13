21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle\'ye soru sorulmadı

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, 2-0 kaybedilen Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

BASIN TOPLANTISINDA SORU SORULMADI

Basın toplantısının yapılacağı alana giriş yapmasının ardından basın mensuplarından soru bekleyen deneyimli hoca Zeki Murat Göle'ye hiçbir basın mensubu soru sormadı.

''ÖZÜR DİLERİZ, GERÇEKTEN BİR ŞOK!''

Daha sonrasında sözü alan Zeki Murat Göle, alınan yenilgi nedeniyle taraftarlardan özür dileyerek, "Öncelikle bu akşam bizim adımıza futbol adına konuşabileceğimiz bir şey yok. Böyle kötü bir futbol akşamı yaşattığımız için taraftarımızdan özür dileriz. İkinci yarıdaki değişiklikler etki etmedi, hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu akşam bizim için gerçekten bir şok!" dedi.

21 SANİYE SÜRDÜ

Zeki Murat Göle'nin Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısı 21 saniye sürdü.