21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı
21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı

21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle\'ye soru sorulmadı
13.03.2026 23:15  Güncelleme: 23:21
21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle\'ye soru sorulmadı
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu. Zeki Murat Göle'ye hiçbir soru sorulmazken, deneyimli hocanın basın toplantısı sadece 21 saniye sürdü. Göle, taraftarlardan özür diledi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, 2-0 kaybedilen Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

BASIN TOPLANTISINDA SORU SORULMADI

Basın toplantısının yapılacağı alana giriş yapmasının ardından basın mensuplarından soru bekleyen deneyimli hoca Zeki Murat Göle'ye hiçbir basın mensubu soru sormadı.

''ÖZÜR DİLERİZ, GERÇEKTEN BİR ŞOK!''

Daha sonrasında sözü alan Zeki Murat Göle, alınan yenilgi nedeniyle taraftarlardan özür dileyerek, "Öncelikle bu akşam bizim adımıza futbol adına konuşabileceğimiz bir şey yok. Böyle kötü bir futbol akşamı yaşattığımız için taraftarımızdan özür dileriz. İkinci yarıdaki değişiklikler etki etmedi, hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu akşam bizim için gerçekten bir şok!" dedi.

21 SANİYE SÜRDÜ

Zeki Murat Göle'nin Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısı 21 saniye sürdü.

Son Dakika Spor 21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı - Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    beter olun 1 1 Yanıtla
  • hr666k52wp hr666k52wp:
    anladım zeki paşam :) :) :) 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
İsrail kabinesi "Lübnan'da işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacak
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı
Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA: 21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı - Son Dakika
