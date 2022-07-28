Turnuvada mücadele eden milli takım, şampiyonanın ikinci maçında İsviçre ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Cantemiz Derya'nın 2, İlayda Taşkıran, Gülcan Paksoy, Sudenur Kurt ve Zeliha Kendir'in birer golüyle rakibini 6-4 mağlup etti.

21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonası C3; Türkiye , Litvanya ve İsviçre'nin katılımıyla Antalya 'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.

Kaynak: AA

İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonası C3 - Son Dakika

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