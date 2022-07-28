21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonası C3 - Son Dakika
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21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonası C3

28.07.2022 14:41
21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonası C3

21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası C3'teki ikinci maçında İsviçre'yi 6-4 yenerek finale çıktı.

21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası C3'teki ikinci maçında İsviçre'yi 6-4 yenerek finale çıktı.

21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonası C3; Türkiye, Litvanya ve İsviçre'nin katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.

Turnuvada mücadele eden milli takım, şampiyonanın ikinci maçında İsviçre ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Cantemiz Derya'nın 2, İlayda Taşkıran, Gülcan Paksoy, Sudenur Kurt ve Zeliha Kendir'in birer golüyle rakibini 6-4 mağlup etti.

Şampiyonadaki iki maçını da kazanan Türkiye, yarın oynanacak Litvanya-İsviçre maçının galibiyle 30 Temmuz Cumartesi günü final maçına çıkacak.

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Kaynak: AA

İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonası C3 - Son Dakika

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