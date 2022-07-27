Turnuvada mücadele eden milli takım, şampiyonanın ilk maçında Litvanya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Sudenur Kurt'un 2, Gülcan Paksoy ve Tuğçe Şahiner'in birer golüyle rakibini 4-1 mağlup etti.

Kaynak: AA

Litvanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonası C3 - Son Dakika

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