21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var - Son Dakika
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21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var

21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var

Transfermarkt, Avrupa'nın en büyük 10 liginde 2000 yılından bu yana en iyi penaltı kullanan futbolcuları belirledi. Sadece 40 ve üzeri penaltı kullanan isimlerin yer aldığı listede tek Türk olarak Burak Yılmaz yer aldı. Eski milli futbolcu, 52 penaltıda yakaladığı %88.5 gole çevirme oranıyla 10. sırada kendisine yer buldu.

18.11.2024 17:35
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Avrupa'nın en büyük 10 liginde 2000 yılından bu yana en iyi penaltı kullanan futbolcular açıklandı. Sıralamada ilk 10'a tek Türk futbolcu girdi.

LİSTEDEKİ TEK TÜRK BURAK YILMAZ

Transfermarkt'ın penaltıların gole çevrilme oranlarına göre hazırladığı listede sadece 40 ve üzeri penaltı kullanan futbolcular yer aldı. Türk futbolunun efsane golcülerinden olan ve şimdilerde teknik direktörlük yapan eski milli futbolcu Burak Yılmaz, kullandığı 52 penaltıda yakaladığı %88.5 gole çevirme oranıyla listenin 10. sırasında yer aldı.

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İşte 21. yüzyılda penaltıyı gole çevirme oranı en yüksek 10 isim;

  1. Simao: 41 penaltı-%95.1 gole çevirme oranı
  2. Bas Dost: 45 penaltı-%91.1 gole çevirme oranı
  3. Bruno Fernandes: 66 penaltı-%90.9 gole çevirme oranı
  4. Simons: 68 penaltı-%89.7 gole çevirme oranı
  5. Kane: 66 penaltı-%89.4 gole çevirme oranı
  6. Balotelli: 46 penaltı-%89.1 gole çevirme oranı
  7. Kramaric: 45 penaltı-%88.9 gole çevirme oranı
  8. Dybala: 45 penaltı-%88.9 gole çevirme oranı
  9. Lewandowski: 81 penaltı-%88.9 gole çevirme oranı
  10. Burak Yılmaz: 52 penaltı-%88.5 gole çevirme oranı

Burak Yılmaz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat:
    OETtazmanya annnn nesiiii de penaltıcı ama tersten o sıyırıyor başkaları vurrr uyuoooor :D:D:D:D 42 3 Yanıtla
  • ferhat:
    ATşikk eeecisii oeferadlaTazmanya özel ödüllü. Koccctasasgı yeme yarışı için kavga ederken yere düşüyolar hakem penaltııı çalıyor :D:D:D::D 19 2 Yanıtla
  • ferhat:
    OEferadtlaTazmanya mezhepppkrktrnamuuss yok anne nnn es ini de verir burdaharam penaltı kazanmak için hep yerlerde yuvarlanıyorlar :D:D:D 17 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Portekiz maçında yıllar önce kaçırdığı penaltı yı gördük balta sapı olamaz 8 1 Yanıtla
  • Emir null:
    Portekiz maçında kaçırdı napim %88 i 2 1 Yanıtla
  • Mustafa Akhan:
    Sadece bir gün iş düştü ona Portekiz maçı son dakka penaltı kaçırdı bom boş oyuncu 1 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Portekiz maçında elendik Napim Deme Emirrr Angus 2 0 Yanıtla
  • Şerif Ilhan:
    burakmis portekize atamadığı penaltı hala aklimda 1 0 Yanıtla
  • Ferhat Baran:
    Ümit davala sandım 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var - Son Dakika
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