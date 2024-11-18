Avrupa'nın en büyük 10 liginde 2000 yılından bu yana en iyi penaltı kullanan futbolcular açıklandı. Sıralamada ilk 10'a tek Türk futbolcu girdi.
Transfermarkt'ın penaltıların gole çevrilme oranlarına göre hazırladığı listede sadece 40 ve üzeri penaltı kullanan futbolcular yer aldı. Türk futbolunun efsane golcülerinden olan ve şimdilerde teknik direktörlük yapan eski milli futbolcu Burak Yılmaz, kullandığı 52 penaltıda yakaladığı %88.5 gole çevirme oranıyla listenin 10. sırasında yer aldı.
İşte 21. yüzyılda penaltıyı gole çevirme oranı en yüksek 10 isim;
Son Dakika › Spor › 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var - Son Dakika
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