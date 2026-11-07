22 milli yüzücü Erzurum Palandöken'de yüksek irtifa kampında çalışıyor - Son Dakika
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22 milli yüzücü Erzurum Palandöken'de yüksek irtifa kampında çalışıyor

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22 milli yüzücü Erzurum Palandöken\'de yüksek irtifa kampında çalışıyor
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22 milli yüzücü Erzurum Palandöken\'de yüksek irtifa kampında çalışıyor
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Türkiye Yüzme Federasyonu'nun yüksek irtifa kampı, 2 Kasım'da Erzurum Palandöken'de başladı; 14 erkek ve 8 kadın milli yüzücü havuzda çalışıyor. Sporcular, 2026-2027 sezonunda dünya ve Avrupa şampiyonaları ile milli takım seçmelerine hazırlanıyor ve madalya hedefliyor.

TÜRKİYE Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen yüksek irtifa kampı kapsamında 14 erkek ve 8 kadın milli yüzücü, Erzurum'un Palandöken ilçesindeki havuzda çalışmalarını sürdürüyor. 27 derece sıcaklıktaki suda antrenman yapan sporcular, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarı elde etmek için yoğun mesai harcıyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun milli takım sporcularına yönelik düzenlenen ve 2 Kasım'da başlayan yüksek irtifa kampı Erzurum'da devam ediyor. Yüksek rakımın sağladığı avantajlardan yararlanmak isteyen 22 milli yüzücü, Palandöken ilçesindeki havuzda antrenman yapıyor. 14 erkek ve 8 kadın sporcunun katıldığı kamp, sporcuların yeni sezon hedefleri doğrultusunda önemli bir hazırlık süreci oluşturuyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Genel Koordinatörü Hakan Delibaş, Erzurum'a dört yıldır kamp için geldiklerini belirterek, kentin yüksek irtifa antrenmanları açısından önemli avantajlar sunduğunu söyledi. Erzurum'un havası, doğası ve insanlarıyla kamp için ideal bir şehir olduğunu ifade eden Delibaş, "Erzurum'a 4 yıldır geliyoruz, kamp yapıyoruz. Ülkemiz adına gerçekten çok büyük başarılara imza atıyoruz. Federasyon başkanımızın destekleriyle çok iyi yerlere geldik. Antrenörlerimiz artık çok üst düzey seviyedeler. Yılda iki defa kamplarımız oluyor. Dünyanın en güzel yükseklik kampı Erzurum'da. Sporcularımızın yükseklik antrenmanı yapmaları gerekiyor. Bir nevi doğal doping etkisiyle enerji kazanıyorlar. Burada gayet güzel dereceler elde ediyorlar. Dönüşte de yarışlarımız olacak. Şu anda sporcularımız milli takım seçmelerine hazırlanıyor. İçlerinde üst düzey ve rekortmen sporcularımız var" diye konuştu.

HEDEF ULUSLARARASI ŞAMPİYONALARDA MADALYA

Milli Takım Antrenörü Volkan Burak Tuncil ise 2-23 Kasım tarihleri arasında Erzurum'da yüksek irtifa kampı gerçekleştireceklerini belirterek, 2026-2027 sezonunda önemli organizasyonlara hazırlandıklarını kaydetti.

Macaristan'da düzenlenecek Dünya Büyükler Şampiyonası, Avrupa Oyunları, İstanbul'da gerçekleştirilecek Avrupa U23 Şampiyonası ile dünya ve Avrupa gençler yüzme şampiyonalarında en iyi sonuçları almayı hedeflediklerini aktaran Tuncil, "Bu sezonki hedeflerimiz arasında aralık ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri de var. Avrupa ve dünya gençler şampiyonalarında madalya kazanmayı hedefliyoruz" dedi.

14 TÜRKİYE REKORU BULUNUYOR

Kampta yer alan milli yüzücü Sarper Taze de bugüne kadar 14 Türkiye rekoruna imza attığını belirterek en büyük hedefinin 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu söyledi.

Milli yüzücü Ela İşcan da Erzurum'daki kamp çalışmalarını sürdürerek yeni sezonda önemli başarılara imza atmayı hedeflediğini bildirdi.

Kaynak: DHA
Milli TakımPalandökenTürkiyeErzurumDünyaSporSon Dakika

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