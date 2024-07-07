22 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika
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22 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Avrupa üçüncüsü oldu

22 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Avrupa üçüncüsü oldu

22 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-0 mağlup ederek üçüncü oldu. Turnuvanın ardından yapılan törende Milli Takımdan 2 oyuncu rüya takıma seçildi. Aleksia Karutasu en iyi pasör çaprazı, Selin Adalı ise en iyi libero ödülünü aldı. Ayrıca Sırp smaçör Branka Tica'ya da ödülü takdim edildi.

07.07.2024 13:18
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22 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Polonya'yı 3-0 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Final karşılaşmasının ardından yapılan törende Milli Takımdan 2 oyuncu rüya takıma seçildi. Millilerde Aleksia Karutasu turnuvanın en iyi pasör çaprazı, Selin Adalı ise en iyi libero ödülünün sahibi oldu.

Öte yandan rüya takımda yer alan Sırp smaçör Branka Tica'ya da ödülünü TVF Milli Takımlardan Sorumlu YKÜ Bahar Mert takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Polonya, İtalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 22 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika

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