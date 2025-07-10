22 Yaş Altı Milliler Avrupa Elemelerinde

22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Ankara'da yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele verecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, elemelerde B Grubu'nda Sırbistan, Çekya ve Almanya ile karşılaşacak.

Toplam 20 takımın 5 grupta mücadele edeceği elemeler sonunda gruplarını lider tamamlayan 5 takım ile en iyi 2 grup ikincisi, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazanacak.

Milli takım kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Pasör: Özgür Benzer, Doğukan Yaltıraklı

Pasör çaprazı: Emin Aslan Güner

Smaçör: Yiğit Hamza Aslan, Yılmaz Üner, Taha Berat Massa, Aleksey Atilla Öztire, Kerem Süel

Orta oyuncu: Mert Cuci, Selim Yıldız, Muharrem Kurtuluş, Berat Batın Mergen

Libero: Batu Ercan Akbaba, Tuğrul Mansur Düzce

Maç programı

Türkiye'nin elemelerdeki maç programı şöyle:

Yarın:

17.30 Türkiye-Almanya

12 Temmuz Cumartesi:

17.30 Sırbistan-Türkiye

13 Temmuz Pazar:

17.30 Çekya-Türkiye