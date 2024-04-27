23 Elazığ FK, Sebat Gençlikspor\'u 1-0 mağlup ederek kümede kaldı

TFF 3. Lig 4. Grup 30. Hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında Sebat Gençlikspor'u 1-0 mağlup etti ve kümede kalma başarısı gösterdi.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Tarık Güldal, Rüştü Muhammed Orcan, Feyzullah Çiöen
23 Elazığ FK: Ramazan Evren Üstündağ, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Metin Esmer, Ali Han Aydın (Murat Kayalı dk. 87), Güney Yılmaz (Gökhan dk. 87), Emirhan Çakır, Arif Emre Eren (Batuhan dk. 57), Emre Karadağ, Hakan Çıtak, Serdar Yıldırım (Fatih dk. 71), Eren Çinkılınç
Sebat Gençlikspor: Ogün Samet Nuhoğlu, Sezer Kahraman, Mehmet Doğukan Kalkışım, Emir Uzun (Kerem Ali dk. 74), Volkan Uluğ (Emirhan 64), Berat Özkan (Ali Cihan dk. 84), Eyüp Enis Seis, Muzaffer Anıl Türkmen, Burak Can Akıncı, Rıdvan Bingöl (Caner dk. 64), Tayyip Ebrar Cumur
Gol: Güney (dk. 47) (23 Elazığ FK)
Sarı Kartlar: Şeyhmus Abdulkadir (23 Elazığ FK), Sezer, Muzaffer Anıl (Sebat Gençlilkspor) - ELAZIĞ
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