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23 Elazığ FK, sezonun ilk yarısını Trabzon'da tamamlayacak - Son Dakika
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23 Elazığ FK, sezonun ilk yarısını Trabzon'da tamamlayacak

23 Elazığ FK, TFF 3. Lig 4. Grup'ta Sebat Gençlikspor ile deplasmanda karşılaşacak ve sezonun ilk yarısını Trabzon'da tamamlayacak. Eksik veya cezalı oyuncu bulunmayan takım, maçı C klasman hakem Mustafa Ünver yönetecek.

23 Elazığ FK, sezonun ilk yarısını Trabzon\'da tamamlayacak
19.12.2023 - 14:00,  Güncelleme: 14:01
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İstediği gibi bir tablo çizemeyen 23 Elazığ FK, sezonun ilk yarısını Trabzon'da tamamlayacak.

TFF 3. Lig 4. Grubun 15. haftasında 23 Elazığ FK, deplasmanda Sebat Gençlikspor'la karşılaşacak. Sezonun ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan ve devre arası transfer dönemini iple çeken bordo-beyazlı ekip, sezonun ilk devre son maçında Trabzon'da sahne alacak. Sebat Gençlik maçı için Trabzon'a giden ve konakladığı otelde maç saatini bekleyen 23 Elazığ FK'da eksik yada cezalı oyuncu bulunmuyor. 20 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'da Ortahisar Yavuz Selim Stadında oynanacak olan maçı Ankara bölgesinden C klasman hakem Mustafa Ünver yönetecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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