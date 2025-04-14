23 Nisan Bayramı Akçakoca\'da Kutlandı

Akçakoca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı TBMM Kupası Basketbol ve Tenis müsabakaları yapıldı.

10-11 Nisan 2025 Tarihlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı TBMM Kupası basketbol ve tenis branşında Akçakoca bin Kişilik Spor Salonu ve 15 Temmuz Tesislerinde yapılarak tamamlandı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın ile Spor Şube Müdürü Hamit Sakal takdim etti. - DÜZCE