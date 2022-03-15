23. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, Bursa'da yapılacak - Son Dakika
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23. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, Bursa'da yapılacak

15.03.2022 16:08
23. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, Bursa'da yapılacak

23. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, 19-20 Mart tarihlerinde Bursa'da yapılacak.

23. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, 19-20 Mart tarihlerinde Bursa'da yapılacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, Uludağ Üniversitesi Sualtı Topluluğu iş birliğiyle gerçekleşecek toplantıda federasyon başkanı Oğuz Aydın'ın da bir konuşma yapacağı belirtildi.

Toplantıda su altıyla ilgili teknoloji, tıp, arkeoloji, biyoloji, ekoloji konu başlıklarından oluşan çeşitli sunumlar ve belgesel film gösterimlerinin yapılacağı aktarıldı.

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Oğuz Aydın, Türkiye, Bursa, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 23. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, Bursa'da yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 23. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, Bursa'da yapılacak - Son Dakika
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