23 Yaş Altı Atletizm Takımından Bronz Madalya

23 Yaş Altı Milli Atletizm Erkekler Atmalar Takımı, Avrupa Kupası'nda takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen organizasyonda milli atletler, 23 yaş altında takım halinde 3 bin 788 puan toplayarak genel sıralamada 3. sırada yer aldı ve bronz madalya kazandı.

Avrupa Atmalar Kupası'nda, milli atlet Pınar Akyol gülle atma branşında altın, Rabiye Çiçek ise cirit atmada bronz madalya kazanmıştı.