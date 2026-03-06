23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Başlıyor

Milli güreşçiler, Sırbistan'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
Zrenjanin kentindeki Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, 9-15 Mart tarihlerinde organize edilecek.
Şampiyonada erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette müsabakalar yapılacak. Tüm sıkletlerde şampiyonaya katılacak milli takımı, Sırbistan'da toplam 30 sporcu temsil edecek.
Dünya Güreş Birliğinin açıkladığı kadroya göre, 23 Yaş Altı Güreş Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak ay-yıldızlı sporcular şunlar:
Erkekler serbest stil
57 kilo: Barış Ünsal
61 kilo: Tolga Özbek
65 kilo: Yusuf Tümer
70 kilo: Umut Erdoğan
74 kilo: Muhammed Halit Özmüş
79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak
86 kilo: Ahmet Yağan
92 kilo: Fatih Altunbaş
97 kilo: Emirhan Kılıç
125 kilo: Hakan Büyükçıngıl
Kadınlar
50 kilo: Zerda Demir
53 kilo: Şevval Çayır
55 kilo: Tuba Demir
57 kilo: Emine Çakmak
59 kilo: Sevim Akbaş
62 kilo: Gülsüm Bingöl
65 kilo: Beyza Nur Akkuş
68 kilo: Ayşe Erkan
72 kilo: Haticenur Sarı
76 kilo: Bukrenaz Sert
Grekoromen
55 kilo: Sercan Kesgin
60 kilo: Ahmet Taşkınoğlu
63 kilo: Enes Ülkü
67 kilo: Azat Sarıyar
72 kilo: Muhammed Ali Göçmen
77 kilo: Cengizhan Dağ
82 kilo: Yusuf Gölbaşı
87 kilo: Alperen Berber
97 kilo: Muhittin Emre Helvacı
130 kilo: Hüseyin Avni Çil
