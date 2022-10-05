Bedensel engelli basketbolcu Bilal Mert, milli takımla dünya şampiyonluğu hedefliyor Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bedensel engelli basketbolcu Bilal Mert, milli takımla dünya şampiyonluğu hedefliyor Açıklaması

05.10.2022 11:50
Bedensel engelli basketbolcu Bilal Mert, milli takımla dünya şampiyonluğu hedefliyor Açıklaması

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı oyuncusu 16 yaşındaki Bilal Mert Taşoğlu, ikincilik elde ettiği milli takımla dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı oyuncusu 16 yaşındaki Bilal Mert Taşoğlu, ikincilik elde ettiği milli takımla dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi takımlarından Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü oyuncusu Cemal Kurt'un tavsiyesiyle 8 yıl önce aynı takımda spora adım atan Taşoğlu, kısa sürede kendisini geliştirerek 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı'na seçildi.

7-16 Eylül'de Tayland'ın Phuket kentinde yapılan IWBF Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan takımda yer alan Taşoğlu, 4 yıl sonra yapılacak şampiyonada milli takımla altın madalya kazanmayı istiyor.

"Anlatılmaz bir duygu"

Milli basketbolcu Bilal Mert Taşoğlu, AA muhabirine, milli takımda oynamanın çok ayrı bir duygu olduğunu belirterek, "Dünya Şampiyonası'nda grupta ilk maçı Japonya ile oynadık. Çok heyecanlandım. Anlatılmaz bir duygu, yaşamak lazım." dedi.

Japonya ile finalde tekrar oynadıklarını anımsatan Taşoğlu, "52-47 mağlup olduk. Maalesef dünya şampiyonu olamadık, ikinci olduk. İkinci olduğumuza seviniyorum ama bir üzüntü de vardı. Takım olarak şampiyon olup ülkemize ilk kez altın madalya kazandırmak isterdik. İnşallah 4 yıl sonra yapılacak Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olacağız." diye konuştu.

Taşoğlu, 23 Yaş Altı Milli Takımı'nda 6 yıl daha oynayacağını belirterek, "İlk hedefim, 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın vazgeçilmez oyuncusu olmak. Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü'nü de Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Daha sonraki hedefim ise A Milli Takım'a seçilmek." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Konyaspor Basketbol, AYOS Group ile sponsorluk anlaşması imzaladı Konyaspor Basketbol, AYOS Group ile sponsorluk anlaşması imzaladı Kadınlar Basketbol Süper Ligi, sportstv'den yayımlanacak Kadınlar Basketbol Süper Ligi, sportstv'den yayımlanacak Nevşehir'de 'ilk potam, ilk basketim' projesinin tanıtımı yapıldı Nevşehir'de 'ilk potam, ilk basketim' projesinin tanıtımı yapıldı
Kaynak: AA

Basketbolcu, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bedensel engelli basketbolcu Bilal Mert, milli takımla dünya şampiyonluğu hedefliyor Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:11 Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş hakkındaki şikayetini geri çekti
18:09 TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak
17:51 Sunucu Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çeken sözler! Siniri vücut dilinden de belli oldu
17:23 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Talimatı verdik gereken yapılacak
17:23 Ocak 2023'te emekli ve memur maaşlarında yüzde 40'lık artış olacağı düşünülüyor
17:21 İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler! Büyükelçi, Dışişleri'ne çağırıldı
17:02 ABD'de korkunç görüntü! Kurban edilen keçiler, nehri kırmızıya boyadı
16:33 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan AEK Larnaca değerlendirmesi: Fiziksel olarak güçlü oyun sergilemek istiyoruz
16:02 Otomotiv Distribütörleri Derneği açıkladı! İşte eylül ayında en çok satılan araba markaları...
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 18:28:55. #1.13#
SON DAKİKA: Bedensel engelli basketbolcu Bilal Mert, milli takımla dünya şampiyonluğu hedefliyor Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement