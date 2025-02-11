23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas\'ta Başladı

Sivas'ta gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası başladı.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Sivaslı güreşçi Ahmet Turan Durman'ın adının verildiği organizasyona 33 ilden yaklaşık 500 sporcu katılım sağlıyor.
Şampiyonanın seremonisi ise yarın yapılacak.
Serbest, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen şampiyona, 15 Şubat Cumartesi günü ödül töreniyle sona erecek.
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