Arjantinli futbolcu Ignacio Lagos, yaptığı açıklamayla ülke futbol tarihinde bir ilke imza attı. 23 yaşındaki oyuncunun açıklaması kısa sürede gündem oldu.
Lagos, eşcinsel olduğunu açıklayarak Arjantin futbolunda bu yönde açık kimliğiyle öne çıkan ilk futbolcu oldu.
Genç oyuncunun bu açıklaması futbol dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Son Dakika › Spor › 23 yaşındaki futbolcu eşcinsel olduğunu açıkladı - Son Dakika
