24Erzincanspor\'da Yeni Hoca İle İlk Maç

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24Erzincanspor, ligin 29. haftasında İskenderunspor ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Takım, son antrenmanını tesislerinde gerçekleştirirken, yeni teknik direktör Yılmaz Toyran'da ilk kez oyuncularla bir araya geldi.

Toyran, takımın içinde bulunduğu zorlu süreci yakından gözlemlediğini belirterek, futbolcuların büyük bir mental yorgunluk yaşadığını ifade etti. Ancak kalan 8 haftalık süreçte takımı en iyi şekilde motive etmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

24Erzincanspor, 26 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te İskenderunspora konuk olacak. Mücadelede, Erzincan ekibi yeni teknik direktörüyle sahada galibiyet arayacak. - ERZİNCAN