24Erzincanspor İftar Programında Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

24Erzincanspor İftar Programında Hedeflerini Açıkladı

24Erzincanspor İftar Programında Hedeflerini Açıkladı
01.03.2026 02:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kulüp Başkanı Güneş, iftar programında ligdeki konum güçlendirme ve futbol akademisi planlarını paylaştı.

24Erzincan spor yönetimi, düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek kulübün mevcut durumu ve gelecek hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kentte bir restoranda gerçekleştirilen programa spor camiası temsilcileri ile yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Programda konuşan Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, sezonun kalan bölümünde ligdeki konumlarını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Teknik heyet ve futbolcularla uyum içinde çalıştıklarını belirten Güneş, planlı ve disiplinli bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti. İstikrarlı performansın önemine dikkati çeken Güneş, camiaya güven veren bir tablo ortaya koyduklarını dile getirdi.

Toplantıda kurulması planlanan futbol akademisine ilişkin de bilgi veren Güneş, Erzincan'da altyapı temelli ve sürdürülebilir bir sistem oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti. Genç yeteneklerin erken yaşta keşfedilerek profesyonel altyapıyla buluşturulmasının öncelikleri arasında yer aldığını aktaran Güneş, akademinin uzun vadede hem kulübe hem de şehir futboluna katkı sağlayacağını belirtti.

Sponsorluk çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Güneş, kulübün mali yapısını güçlendirmek amacıyla iş dünyası ve çeşitli kurumlarla temasların sürdüğünü ifade ederek, mevcut ekonomik şartlara rağmen mali disiplinin korunduğunu ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediklerini sözlerine ekledi.

Program, basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Ekonomi, Futbol, Güneş, İftar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 24Erzincanspor İftar Programında Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

00:43
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 03:29:40. #.0.4#
SON DAKİKA: 24Erzincanspor İftar Programında Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.