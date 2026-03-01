24Erzincanspor İftar Programında Hedeflerini Açıkladı

24Erzincan spor yönetimi, düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek kulübün mevcut durumu ve gelecek hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kentte bir restoranda gerçekleştirilen programa spor camiası temsilcileri ile yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Programda konuşan Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, sezonun kalan bölümünde ligdeki konumlarını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Teknik heyet ve futbolcularla uyum içinde çalıştıklarını belirten Güneş, planlı ve disiplinli bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti. İstikrarlı performansın önemine dikkati çeken Güneş, camiaya güven veren bir tablo ortaya koyduklarını dile getirdi.

Toplantıda kurulması planlanan futbol akademisine ilişkin de bilgi veren Güneş, Erzincan'da altyapı temelli ve sürdürülebilir bir sistem oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti. Genç yeteneklerin erken yaşta keşfedilerek profesyonel altyapıyla buluşturulmasının öncelikleri arasında yer aldığını aktaran Güneş, akademinin uzun vadede hem kulübe hem de şehir futboluna katkı sağlayacağını belirtti.

Sponsorluk çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Güneş, kulübün mali yapısını güçlendirmek amacıyla iş dünyası ve çeşitli kurumlarla temasların sürdüğünü ifade ederek, mevcut ekonomik şartlara rağmen mali disiplinin korunduğunu ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediklerini sözlerine ekledi.

Program, basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - ERZİNCAN