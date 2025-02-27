24Erzincanspor İnegölspor\'a Hazırlanıyor

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TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden 24Erzincanspor, ligin 25. haftasında deplasmanda oynayacağı İnegölspor hazırlılarını sürdürüyor.

24Erzincanspor teknik direktörü Gökhan Ünal, takımda sakat olan Ali Sefer dışında eksik futbolcu olmadığını ifade ederek, "Lige verilen ara bize iyi geldi. Son haftalarda aldığımız kötü sonuçlar üzerine bu maç bizim için çok önemli. İnegöl'e 3 puan için gideceğiz. Ligi en iyi noktada bitirip yeni sezon hazırlıklarına başlamak istiyoruz." dedi.

Kendisi hakkında yapılan eleştirilere de cevap veren Gökhan Ünal, "Bizler teknik heyet, futbolcular ve yönetim olarak çok güzel bir ortam içerisindeyiz. Elimizden geldiğince Erzincanspor için en iyisini yaparak bundan sonraki maçlarda istediğimiz sonuçları alarak yeni sezon için de takım planlamasını yapmayı arzuluyoruz." diye konuştu.

24Erzincanspor - İnegölspor maçı 1 Mart cumartesi günü saat 14.00'te İnegöl Stadında oynanacak. - ERZİNCAN