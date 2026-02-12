25. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor: Alpaslan Şen
17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor: Asen Albayrak
20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK: Ozan Ergün
20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor: Reşat Onur Coşkunses
14 Şubat Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Adana Demirspor: Burak Olcar
13.30 Bandırmaspor-Serikspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu
15 Şubat Pazar:
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor: Ayberk Demirbaş
19.00 Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer: Davut Dakul Çelik
