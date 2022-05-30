26. ADÜFEST Spor Turnuvaları kupa töreni gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

26. ADÜFEST Spor Turnuvaları kupa töreni gerçekleşti

30.05.2022 17:27
26. ADÜFEST Spor Turnuvaları kupa töreni gerçekleşti

26. ADÜFEST Spor Turnuvaları Kupa ve Madalya Töreni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in katılımıyla Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti.

26. ADÜFEST Spor Turnuvaları Kupa ve Madalya Töreni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in katılımıyla Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Kupa törenine, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. 26. ADÜFEST Spor Turnuvaları çerçevesinde voleybol müsabakalarında kadınlarda Tıp Fakültesi birinci, Eğitim Fakültesi ikinci, Diş Hekimliği Fakültesi üçüncü oldu. Basketbol müsabakalarında ise kadınlarda Veteriner Fakültesi birinci, Yabancı Diller Yüksekokulu ikinci, Tıp Fakültesi üçüncüsü oldu. 3x3 basketbol müsabakalarında kadınlarda Aydın İktisat Fakültesi birinci, Yabancı Diller Yüksekokulu ikinci, Hemşirelik Fakültesi üçüncü oldu.

3x3 basketbol müsabakalarında erkeklerde, Mühendislik Fakültesi birinci, Tıp Fakültesi ikinci, Fen Edebiyat Fakültesi üçüncü oldu. 3x3 basketbol personel müsabakalarında Tıp Fakültesi birinci, Veteriner Fakültesi ikinci, Yabancı Diller Yüksekokulu üçüncü oldu. Basketbol müsabakalarında erkeklerde, Veteriner Fakültesi birinci, Tıp Fakültesi ikinci, Fen Edebiyat Fakültesi üçüncü oldu. Voleybol müsabakalarında erkeklerde, Tıp Fakültesi birinci, Yenipazar Meslek Yüksekokulu ikinci, Hemşirelik Fakültesi üçüncü oldu.

Müsabakalarda yer alan takımları ve oyuncuları tebrik eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, finalistlere kupalarını verdi. - AYDIN

26. ADÜFEST Spor Turnuvaları kupa töreni gerçekleşti
26. ADÜFEST Spor Turnuvaları kupa töreni gerçekleşti
26. ADÜFEST Spor Turnuvaları kupa töreni gerçekleşti
26. ADÜFEST Spor Turnuvaları kupa töreni gerçekleşti
26. ADÜFEST Spor Turnuvaları kupa töreni gerçekleşti
26. ADÜFEST Spor Turnuvaları kupa töreni gerçekleşti
26. ADÜFEST Spor Turnuvaları kupa töreni gerçekleşti

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
DPÜ MF turnuvalarında şampiyonlar kupalarını aldı DPÜ MF turnuvalarında şampiyonlar kupalarını aldı EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYARAK İNTİHAR ETTİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYARAK İNTİHAR ETTİ
Kaynak: İHA

Tıp Fakültesi, basketbol, Selçuk, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 26. ADÜFEST Spor Turnuvaları kupa töreni gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:47:21. #1.11#
SON DAKİKA: 26. ADÜFEST Spor Turnuvaları kupa töreni gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement