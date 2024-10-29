Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkoğlu, mesajında Cumhuriyetin 101. yılında bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin ilk günkü kadar parlak ve güçlü bir şekilde yanmaya devam ettiğinin altını çizerek "Milletimizin birlik ve beraberliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu ve kahraman ecdadımızın fedakarlıklarıyla kurulan Cumhuriyet; sadece bir yönetim biçimi değil, bize bırakılan en kıymetli emanet ve geleceğe uzanan güçlü bir köprüdür. Cumhuriyet, milletimizin tarih boyunca sahip olduğu en büyük emanet ve ortak geleceğimizin temel taşıdır. Bizlere düşen görev ise sadece bu emaneti korumakla kalmayıp, onu daha da ileriye taşımak, her alanda yeniliklerle zenginleştirerek gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmaktır. Cumhuriyet Bayramımızın 101. yılını en içten duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

TBF'nin X hesabından da "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti, onun ilkeleri ve değerleri ışığında yaşatmaya ve daima ileriye taşımaya devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." paylaşımı yapıldı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Yıkılan bir imparatorluğun yerine küllerinden doğan yepyeni ve genç bir devlet: Türkiye Cumhuriyeti. Yorgun imparatorluğun son yıllarındaki savaşlar, yokluk ve işgaller halkta büyük bir çaresizlik oluştururken; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çakan kıvılcım yeni umutlar demekti. Onun ve kahraman silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı, bağımsızlık mücadelemizin en parlak zaferlerinden biriydi. Zaferin arkasından 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, milletimizin iradesine ve egemenliğine dayanan, her bireyin eşit haklarla yaşamasını hedefleyen bir yönetim anlayışının simgesi oldu. Cumhuriyet ile yaşıt olmanın verdiği onur ve gururla; Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Biliyoruz; Atatürk'ün ışığı aydınlatacak yolumuzu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacak ve onu yaşatacağız. Onun izinde; hiç durmadan, yorulmadan... Cumhuriyetimizin 101. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

TVF, internet sitesinden mesajını paylaştı.

Mesajda şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Diğer spor federasyonları da yayımladıkları mesajlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.