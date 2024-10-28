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Yunusemre Belediyesi ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası'nda heyecan sona erdi.

Yunusemre Belediyesi ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün birlikte organize ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi. 26-27 Ekim tarihlerinde Atatürk Spor Salonu'nda 6 kategoride 260 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda ödüller sahiplerini buldu. Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gök, Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık ve Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Ak Nalbant tarafından takdim edildi.

Turnuvada dereceler şöyle oluştu: 7 yaş kategorisi: "Ata Yürüksoy birinci, Kıvanç Aklar ikinci, Doruk Çalışkan üçüncü. 7 yaş kızlar: Milda Tümer birinci, Kübra Oçal ikinci, Defne Savran üçüncü." 8 yaş kategorisi: "Özgür Aslanboğa birinci, Kağan Bilge Gönültaş ikinci, Tuğra Yazgöz üçüncü. 8 yaş kızlar: Deniz İzmir Coğuplugil birinci, İlbilge Keçelioğlu ikinci, Cemre Manavoğlu üçüncü." 9 yaş kategorisi: "Dora Söbeli birinci, Sencer Mersin ikinci, Arda Topçuoğlu üçüncü. 9 yaş kızlar: İnci Muratoğlu birinci, Zeynep Su Karınca ikinci, Zeynep Zeybek üçüncü." 10 yaş kategorisi: "Kaan Yusuf Ünsal birinci, Ayaz Vatan Özen ikinci, Yiğitalp Şahin üçüncü. 10 yaş kızlar: Miray Demirbaş birinci, Nisa Bayraktar ikinci, Elif Öykü Kocabaş üçüncü." 12 yaş ve altı kategorisi: "Faik Kılıç birinci, Mete Dağgül ikinci, Doruk Efe Tuzlutaş üçüncü. 12 yaş ve altı kızlar: Kübra Ecrin Akalan birinci, Eda Şudaşdemir ikinci, Hatice Candan üçüncü." Açık kategorisi: "İsmail Aygen birinci, Hidayet Efe Ünsal ikinci, Umut Adalı üçüncü. Açık kategorisi kızlar: Ecrin Tuana Engel birinci." - MANİSA