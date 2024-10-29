29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası'nda Kazananlar Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası'nda Kazananlar Açıklandı

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası\'nda Kazananlar Açıklandı

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası, 6-7-8 yaş grubu çocukların katılımıyla 3 gün süren mücadelelerin ardından sona erdi. Dereceye giren sporcular ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

29.10.2024 14:40  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi'nin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası'nda kazananlar belli oldu.

Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde 6-7-8 yaş çocuklar için düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası, 3 gün süren mücadelelerin ardından sona erdi. 15 kulüpten 139 sporcunun katıldığı turnuva, kızlar ve erkeklerde beyaz ile kırmızı olmak üzere iki gurup olarak yapıldı. Tek maç ve üç set üzerinden yapılan eleme karşılaşmaları sonundafinale yükselen geleceğin şampiyon raketleri, büyükleri aratmayacak bir performans ortaya koydu.

Kıran kırana geçen final karşılaşmaları sonunda beyaz erkekler gurubunda birinci Topraz Şişman, ikinci Yağız Kader, üçüncü Kayra Karabuz, dördüncü ise Poyraz Han, oldu. Beyaz kızlar gurubunda ise Zeynep Ahsen Şener birinci, Deren Aksu ikinci, Almila Özbaykal üçüncü, Deniz Özoğul ise dördüncü oldu. Kırmızı erkeklerde birinciliği Aras Acer elde ederken, ikinci Ali İlhan, üçüncü Mehmet Yılmaz, dördüncü ise Umut Yıldız, oldu. Kırmızı kızlarda ise Defne Baytekin birinci, İkra Su Şaşmaz ikinci, İpek Tosun üçüncü, Nisa Ceylan ise dördüncü oldu.

Dereceye giren sporcular düzenlenen tören ile birlikte ödüllerini Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Fatih Karayılan, Bursa Tenis İl Temsilcisi Göksel Yenigün ve Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar'ın elinden aldı.

Düzenlenen ödül törenine katılan sporcular ve aileleri, büyük mutluluk ve heyecan yaşadı. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Osmangazi, 29 Ekim, Yaşam, Tören, bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası'nda Kazananlar Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 02:01:05. #1.13#
SON DAKİKA: 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası'nda Kazananlar Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.