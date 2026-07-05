29. Plaj Hentbol Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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29. Plaj Hentbol Şampiyonası Sona Erdi

29. Plaj Hentbol Şampiyonası Sona Erdi
05.07.2026 15:49
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Köyceğiz'de düzenlenen şampiyonada Uludağ ve Dumlupınar üniversiteleri şampiyon oldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 29. Yaşar Sevim Üniversiteler Arası Plaj Hentbolu Şampiyonası sona erdi.

Köyceğiz Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun işbirliği, Köyceğiz Kaymakamlığının da destekleriyle Köyceğiz Belediyesi Delta Plajı'nda gerçekleştirilen şampiyonada 22 takımdan 320 sporcu mücadele etti.

Zorlu mücadeleler sonucunda kadınlarda Bursa Uludağ Üniversitesi şampiyon oldu. ODTÜ ikinci, Erciyes Üniversitesi ise üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde ise Dumlupınar Üniversitesi şampiyonluğu kazandı. Erciyes Üniversitesi ikinciliği, Atılım Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada dereceye giren takımların kupa ve madalyaları düzenlenen törenle Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Üniversite Sporları Federasyonu Koordinatörü Serdar Eler, federasyon temsilcileri ve protokol tarafından verildi.

Serdar Eler, yaptığı açıklamada, sağlıklı, sakatlığın olmadığı, herkesin de centilmence mücadele ettiği çok güzel bir üniversite sporları mücadelesi olduğunu söyledi.

Üniversite Sporları Federasyonunun sezonun son faaliyetini Köyceğiz'de yaptığını belirten Eler, "Köyceğiz'imizde 29'uncu plaj hentbol şampiyonasını bitirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ümit ediyoruz önümüzdeki sezon yine gelen takımlara ek olarak katılacak üniversite takımlarımızla 30'uncu yılında çok büyük şenlik halinde geçireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 29. Plaj Hentbol Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

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