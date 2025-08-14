UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Brondby, 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Vikingur ile karşı karşıya geldi. Brondby Stadyumu'nda oynanan maçı Brondby, 4-0'lık skorla kazandı.
Turlamak için en az 4 farklı kazanması gereken Brondby, henüz maçın 18. dakikasında Clement Bischoff'un sert müdahalesi sonucu kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
Tur şansını bu kırmızı kartla mucizelere bırakan Brondby'den tarihi bir geri dönüş geldi. İlk yarının uzatma anlarında sahneye çıkan Nicolai Vallys, takımını devreye 1-0 önde götürdü. İkinci yarıya da hızlı başlayan Brondby, Nicolai Vallys'ın bir golüyle daha skoru 2-0'a getirdi. Bu golle birlikte rüzgarı arkasına alan ev sahibi ekip, Filip Bundgaard'ın 57 ve 71. dakikalarda attığı gollerle skoru 4-0 getirdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve toplam skorda 4-3'lük üstünlüğü alan Danimarka temsilcisi, unutulmayacak bir zafere imza atarak tur atladı.
Son Dakika › Spor › 3-0 yenildikleri maçın rövanşında 18. dakikada 10 kişi kalan Brondby farklı kazanarak turladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?