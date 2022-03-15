3 altın kulaç, balkan şampiyonası vizesi aldı - Son Dakika
Üye Girişi

3 altın kulaç, balkan şampiyonası vizesi aldı

15.03.2022 15:22
3 altın kulaç, balkan şampiyonası vizesi aldı

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcuları Kaan Kara, Barış Şahin ve Beril Öztürk, Uluslararası 3. Edirne Kupası ve Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları sonucunda 2022 Balkan Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılım hakkı elde ettiler.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcuları Kaan Kara, Barış Şahin ve Beril Öztürk, Uluslararası 3. Edirne Kupası ve Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları sonucunda 2022 Balkan Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılım hakkı elde ettiler.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 3-6 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası 3. Edirne Kupası ve Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları, kulvarlarda heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcuları Kaan Kara, Barış Şahin ve Beril Öztürk, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun milli takımlar düzeyinde katılımda bulunduğu en köklü ve prestijli müsabakalar arasında yer alan 2022 Balkan Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılım hakkı elde ettiği organizasyonda ay-yıldızlı kadrolar da belirlendi.

Altın kulaçların büyük efor sarf ettiği organizasyonda yeşil-siyahlı milli sporcu Kaan Kara 100 metre kurbağalama disiplininde 01.03.88 derecesiyle A final açık yaş kategorisi Türkiye 2.'si, gençler kategorisi Türkiye 1.'si olarak 2022 Balkan Gençler Şampiyonası vizesi aldı. Şampiyon sporcu Kara, 50 metre kurbağalama disiplininde ise 28.89 derecesiyle A final açık yaş kategorisi Türkiye 2.'si gençler kategorisi Türkiye 1.'si oldu.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcularından Barış Şahin ise 200 metre sırtüstü 02.06.05 derecesiyle A final açık yaş kategorisi ve gençler kategorisi Türkiye 1.'si olarak 2022 Balkan Gençler Şampiyonası vizesi aldı. Ay-yıldızlı mayo ile büyük başarılara imza atan altın kulaç Beril Öztürk, 50 metre kurbağalama disiplininde 33.84 derecesiyle gençler kategorisi Türkiye 2.'si olarak 2022 Balkan Şampiyonası vizesi alan bir diğer sporcu oldu.

"Balkan Şampiyonası'nda başarılar diliyorum"

Edirne Kupası ve Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi ay-yıldız mayo ile temsil edecek sporculara başarılar diledi. Başkan Fadıloğlu, "Kulvarlarda performans grafiğini her geçen gün yukarıya taşıyan ve Milli Takım seçmelerinde Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Tüm sporcularımıza bundan sonraki süreçte yürekten başarılar diliyorum. Sporcularımız inşallah katılacakları bu organizasyonda da ödül kürsüsünde İstiklal Marşımızı gurur okuturlar. Duamız ve desteklerimiz her zaman onlarla" diye konuştu. - GAZİANTEP

3 altın kulaç, balkan şampiyonası vizesi aldı
3 altın kulaç, balkan şampiyonası vizesi aldı

YORUMLAR
500
Futsal U19 Milli Takım maçları Adana'da oynanacak Futsal U19 Milli Takım maçları Adana'da oynanacak Galatasaraylı Elabdellaoui, yeniden Norveç Milli Takımı'na çağrıldı Galatasaraylı Elabdellaoui, yeniden Norveç Milli Takımı'na çağrıldı

Milli Takım, Şehitkamil, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 3 altın kulaç, balkan şampiyonası vizesi aldı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:33:53. #1.12#
SON DAKİKA: 3 altın kulaç, balkan şampiyonası vizesi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement